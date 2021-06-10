Константинов мечтает жестко наказывать за иностранные слова в рекламе

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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов предлагает наказывать за использование иностранных слов в рекламе по всей России.

Об этом он сказал на заседании комиссии Совета законодателей по вопросам «интеграции Крыма в правовую систему России».

«Предусмотрены наказания за использование иностранных языков, если есть аналоги (в русском языке)», – сказал Константинов.

Спикер уточнил, что парламент выступит с законодательной инициативой для принятия этой нормы на федеральном уровне.

«Надеемся, что создадим достаточный пул (с англ. pool – объединение) такого патриотического настроя в Государственной думе, чтобы все-таки остановить это продвижение иностранщины», – подчеркнул он.

Наказывать предлагается штрафами: для физлиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей. «Давайте это будет общественной дискуссией, будем обсуждать», – пояснил Константинов.

Инициативу Крыма поддержал и присутствующий на заседании депутат Госдумы, председатель комитета по делам СНГ Константин Затулин, но заявил, что потребуется приложить много усилий для формирования общественного мнения для ее воплощения в жизнь.

«Инициатива Республики Крым очень важная, я ее совершенно поддерживаю. Другое дело, что это потребует существенно больших усилий, чем внесение законопроекта и голосования в Государственной думе. Она потребует объяснений, формирования более устойчивого общественного мнения, – сказал он. – Многие люди, я уверен, в силу того, что уже набрала эта иностранщина инерции, они будут сомневаться в правильности предложения и надо будет все доказывать, пропагандировать. С этим условием, конечно, (инициативу) надо поддержать».

Постановление о направлении законопроекта на рассмотрение Госдумы должен принять Госсовет Крыма на своем заседании. При этом, по словам Затулина, рассмотреть этот вопрос текущий созыв нижней палаты парламента России не успеет.

Ранее Константинов заявил, что власти республики будут добиваться запрета на законодательном уровне использования иностранных слов в рекламе.

По мнению Константинова, злоупотребление иностранными словами является «уничтожением русского мира изнутри таким мягким оружием».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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