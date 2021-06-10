Какой сегодня праздник 10 июня

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Сегодня, 10 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day)

10 июня отмечается сладкий праздник – Всемирный день мороженого (World Ice Cream Day).

В списке праздников, посвященных различным сладостям и десертам, безусловно, этот найдет поклонников во всех частях Земного шара. А все потому, что напоминает он всем об истории появления и распространения мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость!

Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи мороженого. Поэтому и праздник, не имеющий официального статуса, отмечают именно в этот день. Правда, официальный статус таким праздникам не нужен. Они становятся всемирными по признанию людей во всем мире. Стоит только запустить идею, как она будет подхвачена миллионами людей из разных стран. Так произошло и со Всемирным днем мороженого.

Также сегодня, 10 июня, отмечают такие праздники:

- День рождения киностудии Союзмультфильм

- День памяти преподобной Елены Дивеевской

- День пресс-служб МВД РФ

- Никита Гусятник

- День рождения шариковой ручки

- День разрисованных ладоней

- Всемирный день ремесленничества (World Handicrafts Day)

- День сообщества анонимных алкоголиков (Alcoholics Anonymous Founders Day) в США

- День чая со льдом (National Iced Tea Day) в США

- День часов в Японии

- День детей на Гаити

- День трав и специй (National Herbs and Spices Day) в США

- День отмены рабства в Гвиане

- День Португалии

- День пограничника Молдовы

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Игнатий, Павел, Крискент, Захар, Дмитрий, Никита, Филофея, Софрон, Диоскорид, Еликонида, Митродор, Элладий (Елладий).

Что происходило 10 июня в прошлые годы

404 - изгнание из Константинополя Иоанна Златоуста

1610 - первые голландские поселенцы прибыли на остров Манхэттен (Северная Америка).

1692 - первые «ведьмы» повешены в Салеме.

1776 - король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для передачи их на нужды борцов за независимость США.

1809 - Папа Римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви.

1865 - премьера «Тристана и Изольды» Вагнера в Мюнхене.

1886 - консилиум врачей признал короля Людвига II Баварского сумасшедшим.

1909 - Впервые в мире использован сигнал SOS.

1909 - Основана Канберра, столица Австралии.

1917 - Центральная Рада провозглашает Универсал «К украинскому народу на Украине и вне Украины сущему», который будет впоследствии называться «I Универсалом».

1934 - создано украинское отделение ГУЛАГа.

1935 - основано общество анонимных алкоголиков.

1936 - в СССР основана киностудия «Союзмультфильм».

1941 - распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции «Барбаросса»22 июня.

1943 - венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку. Он работал по заказу Британских Королевских воздушных сил, которым требуется ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.

1947 - «Сааб» произвел свой первый автомобиль.

1964 - в Москве открыт памятник Тарасу Шевченку.

1996 - корпорация «Интел» выпустила процессор «Pentium II».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 июня. Какие праздники будут завтра?

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