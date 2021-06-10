Эксперт надавал советов как Крыму принять миллионы отдыхающих

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Из-за закрытия основных туристических направлений Крым в этом году может столкнуться с большим притоком туристов, при этом местная инфраструктура не вполне готова к ожидаемому потоку.

О том, при каких условиях курорты полуострова смогут справиться с большим числом гостей, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, первое, на что следует обратить внимание, – пляжная инфраструктура, которую следует развивать.

«В Крым едут ради пляжного отдыха. Но крымские пляжи, особенно на южном берегу, не предназначены для массового туристического отдыха. Норма нагрузки – 5 кв. метров на человека на берегу и 8 кв. метров – в воде. Все, кто приезжает на любой крымский пляж, сразу поймут, что это не выдерживается. Тут нужно создавать карту новых оборудованных пляжных территорий», - считает эксперт.

Второе, на что обратил внимание Вахрушев, – развитие транспортной сети Южного берега Крыма.

«Таврида» не уступает европейским автобанам по качеству, но появился так называемый эффект «бутылочного горлышка»: после того, как турист проскакивает «Тавриду», он упирается в узкие улочки городов. Президент России сказал, что нужно развивать транспортную сеть от «Тавриды» - съезды. Это очень важный момент. И здесь у нас встанет резко вопрос о том, что нужно реконструировать транспортную систему южнобережья», - уверен Вахрушев.

Основной транспортный поток на ЮБК сегодня проходит через центр Симферополя. В этой связи эксперт предрекает «большой сюрприз» на дорогах крымской столицы в период высокого курортного сезона и говорит о необходимости скорейшего появления юго-восточного объезда Симферополя.

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться туристы в Крыму, - проживание. По мнению эксперта, в случае, если Крым приблизится к рекордному показателю 1988 года, когда на полуостров прибыло более 8 млн туристов, для всех желающих просто не хватит средств размещения. В этой связи он говорит о необходимости возрождения туристических баз.

«Вспомним 1988 год – максимальная нагрузка, которая была на тогда еще советскую индустрию крымского туризма, – 8,3 миллиона. Тогда шесть млн человек прибыли самостоятельно, и большая часть неорганизованных туристов приехали для прохождения плановых туристических маршрутов – это пешеходные маршруты по крымским горам с проживанием в турбазах. Сейчас эта система разрушена и ее надо восстанавливать», - говорит гость эфира.

Кроме того, по его мнению, крымской туротрасли следует обратить внимание на уровень сервиса. При этом однозначным плюсом отдыха на полуострове Вахрушев называет безопасность.

«У нас безопасно, и мы выигрываем по сравнению с другими направлениями – у нас нет опасных насекомых, укусы которых могут привести к летальному исходу, нет каких-то опасных тропических заболеваний, а еще, в отличие от океанов и ряда морей, Черное – безопасно в плане акул и всевозможных ядовитых животных. Привлекая туристов, мы должны делать на этом акцент», – уверен он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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