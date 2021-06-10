Власть
Число патрулей на улицах Симферополя увеличат минимум вдвое
Глава Крыма Сергей Аксенов договорился с руководством республиканского МВД об увеличении числа патрульных групп в Симферополе.
Об этом он сообщил по итогам очередного обхода дворов крымской столицы и общения с горожанами.
«Будет увеличено количество патрульных групп на улицах столицы с 16, как сейчас, до 35-40. Надеемся, что предпринятые меры поспособствуют повышению комфорта жителей Симферополя», – сказал Аксенов.
Глава республики добавил, что в состав патрульных групп включат представителей крымского казачества и Народного ополчения. «Штатной численности МВД не хватает, но мы с Павлом Леонидовичем (Карандой, главой МВД по Крыму) договорились о том, что количество патрульных групп с помощью казачества и крымского ополчения увеличим. Будет (в составе патрульной группы) один сотрудник полиции, два представителя казачества или ополчения», – добавил Аксенов.
Четыре года назад власти привлекали отряды казачества и Народного ополчения в помощь Симферопольской администрации для борьбы со стихийной торговлей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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