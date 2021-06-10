Власть
Через два года: дорогу от Симферополя до Армянска обещают отремонтировать
Капитальный ремонт дороги от Симферополя до границы с Украиной через Красноперекопск и Армянск запланирован на 2023 год.
Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.
«На сегодняшний день дорога Симферополь – Красноперекопск – Армянск кадастрируется. Принято решение, что до конца текущего года мы передадим ее в федеральную собственность. И в 2022-м Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года», – сообщил Кабанов.
Ориентировочная стоимость ремонта дороги Симферополь – Армянск протяженностью более 100 км составит 6,5 млрд рублей.
В 2020 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил построить четырехполосные дороги до границы с Украиной: Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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