Через два года: дорогу от Симферополя до Армянска обещают отремонтировать

Капитальный ремонт дороги от Симферополя до границы с Украиной через Красноперекопск и Армянск запланирован на 2023 год.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.

«На сегодняшний день дорога Симферополь – Красноперекопск – Армянск кадастрируется. Принято решение, что до конца текущего года мы передадим ее в федеральную собственность. И в 2022-м Росавтодор заложит деньги на капитальный ремонт. Думаю, стройка начнется не раньше 2023 года», – сообщил Кабанов.

Ориентировочная стоимость ремонта дороги Симферополь – Армянск протяженностью более 100 км составит 6,5 млрд рублей.

В 2020 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил построить четырехполосные дороги до границы с Украиной: Симферополь – Армянск и Симферополь – Джанкой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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