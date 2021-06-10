Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.4
воздух +22
море +15

Общество

Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

15:20 четверг, 10 июня 2021
Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

фото © Instagram

Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.

«Укрзалізниці» в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов. Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа», – говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Когда и где была сделана фотография не сообщается, сам боксер пока публично не комментировал обращение железнодорожников.

На днях стало известно, что украинец Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа сойдутся в поединке, ориентировочно в сентябре. Ожидается, что бой на официальном уровне подтвердят до конца текущей недели.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мотоциклист поразил крымчан питбулями-эквилибристами. В крымском сегменте социальных сетей появилось забавное видео – мужчина на мопеде разъезжал по одной из трасс полуострова с двумя бойцовскими псами.

Какой сегодня праздник 9 июня. Сегодня, 9 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 8 июня. Сегодня, 8 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Уборщик пляжа в Евпатории стал героем соцсетей. Посетители пляжа на центральной набережной в Евпатории сняли видео, где уборщик пляжа пытается забросить водоросли (судя по всему, их выбросило штормом на берег) обратно в море.

Общество
Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.

Власть
На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты

На границу с Крымом приехали иностранные дипломаты

Посол Швейцарии и дипломаты Великобритании обсудили вопросы безопасности на границе Крыма с Украиной.

Коронавирус в Крыму
В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

В Симферополе усилили контроль масочного режима на рынках и транспорте

В Симферополе усилена работа по мониторингу соблюдения субъектами хозяйствования требований по профилактике коронавируса.

Актуальные темы

Крым больше не сможет собирать воду так, как раньше

Позитивные прогнозы о том, что благодаря июньским осадкам водохранилища Крыма смогут получить к концу года до 40-50 миллионов кубометров притоков, придется корректировать из-за того, что за прошедшие годы серьезно выросла антропогенная нагрузка.

7 июня

Власть
Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов

Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов

Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в «пирамиды».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации