Боксер из Крыма сел на рельсы. «Укрзализниця» попросила не показывать плохой пример

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Компания «Укрзалізниця» обратилась к украинскому боксеру, крымчанину, Александру Усику с просьбой не сидеть на железнодорожных путях, как он это продемонстрировал на одной из фотографий в соцсетях.

«Укрзалізниці» в очередной раз приходится переживать из-за поведения кумиров многих украинцев. На этот раз известный боксер Александр Усик, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов. Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа», – говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Когда и где была сделана фотография не сообщается, сам боксер пока публично не комментировал обращение железнодорожников.

На днях стало известно, что украинец Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа сойдутся в поединке, ориентировочно в сентябре. Ожидается, что бой на официальном уровне подтвердят до конца текущей недели.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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