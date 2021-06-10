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Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов
фото © Новости Крыма
Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в «пирамиды».
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель начальника Южного ГУ Банка России Алла Храпунова.
Сейчас в списке 10 компаний, ведущих деятельность на территории Республики Крым, и шесть, работающих в Севастополе.
Для выявления таких компаний банк использует собственную систему мониторинга, а также учитывает обращения граждан и организаций. Основная задача – предупреждение россиян о том, что компании ведут нелегальную деятельность, и человек может пострадать от ее действий. Список есть в открытом доступе, что дает возможность проверить все риски перед тем, как обратиться за финансовыми услугами.При этом сам банк не может запретить их деятельность, а вправе только принять меры по блокировке сайтов таких компаний. Вопросами запрета занимаются профильные органы.
«На территории Южного федерального округа мы наблюдаем рост количества псевдокредиторов или псевдолизинговых компаний. Это новая схема: они предлагают займ, например, под залог автомобиля. Компания выкупает автомобиль у человека по заниженной стоимости и одновременно заключает договор обратного лизинга. Получается, что человек берет в лизинг собственный автомобиль», - привела пример Храпунова.
По ее словам, такие компании еще и работают по принципу финансовой пирамиды. Они привлекают средства физлиц, однако, вопреки нормам деятельности, деньги не тратятся на объекты лизинга.
Кроме того, в ЮФО популярны «лже-ломбарды». Они маскируются под комиссионные магазины, а по факту выдают займы под залог движимого имущества.
Алла Храпунова отметила, что клиентам таких фирм стоит учитывать, что зачастую подобные организации недобросовестно «выбивают» долги из своих клиентов, подвергая риску их жизни и здоровье. И это является одной из причин усиления борьбы с компаниями, имеющими признаки нелегальной финансовой деятельности.
Кроме того, сейчас ведется работа по «маркировке» компаний, попавших в список, в интернет-поисковиках. Однако, пока еще система не проработана.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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7 июня
Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов
Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в «пирамиды».