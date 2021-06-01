Жителей Симферополя предупреждают об отключении горячей воды

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В Симферополе почти 20 улиц со вторника временно отключают от горячего водоснабжения.

Информация об этом 1 июня размещена на сайте администрации города.

«Доводим до вашего сведения, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов проводятся плановые профилактические мероприятия на районных котельных, которые подают теплоноситель к жилым домам», – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, временно не будет горячей воды по следующим адресам:

- ул. Тургенева, 11а – с 1 по 14 июня;

- ул. Лексина, 42 – с 1 по 14 июня;

- ул. Мате Залки, 9а – с 1 по 14 июня;

- ул. Коммунальная, 69 – со 2 по 15 июня;

- бульвар Ленина, 5/7 – с 7 по 20 июня;

- ул. Жуковского, 23 – с 7 по 20 июня;

- ул. Гайдара, 3а – с 7 по 20 июня;

- ул. Дзюбанова, 9 – с 7 по 20 июня;

- ул. Федько, 4/29 – с 7 по 20 июня;

- ул. Киевская, 179 а – с 7 по 20 июня;

- ул. Стрелковая, 91а – с 14 по 27 июня;

- пр. Кирова, 47а – с 14 по 27 июня;

- ул. Лексина, 56 – с 15 по 28 июня;

- ул. Лексина, 60 – с 15 по 28 июня;

- пр. Победы, 208 б – с 15 по 28 июня;

- ул. 1-й Конной Армии – с июня по 5 июля;

- пер. Батумский, 2 – с 15 по 28 июня;

- ул. Училищная, 42 б – с 15 по 28 июня;

- ул. Комсомольская, 4 – с 15 по 28 июня;

В конце апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе с 1 мая возобновляется подача горячей воды, которую ранее отключали из-за дефицита воды на полуострове.

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