Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +19
море +18

Происшествия

Житель Керчи убил знакомую за сделанное ему замечание

12:13 вторник, 1 июня 2021
Керчь

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Керчи, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины, сообщили в прокуратуре Крыма.

Компания из нескольких человек выпивала в одном из поселков Ленинского района. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес удар ножом в область груди своему знакомому; рана, впрочем, была не очень серьезной. Женщина, присутствовавшая при этом, сделала мужчине с ножом замечание. После чего тот ударил ее тем же ножом в живот, от полученного ранения через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зарезала сожителя: крымчанка получила 8 лет колонии за убийство. Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.

В керченском баре произошла поножовщина. В Керчи возбудили уголовное дело из-за поножовщины, которая произошла у одного из баров.

Ветераны Севастополя страдают от назойливых мошенников. Родные обманутых стариков подозревают, что кто-то «сливает» информацию о ветеранах предприимчивым гражданам.

Мошенники разводят севастопольцев под видом сотрудников банков. В полицию периодически поступают заявления пострадавших от злоумышленников, действующих под видом представителей различных банков.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти сто новых заражений за сутки

В Крыму почти сто новых заражений за сутки

За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 1 июня

Какой сегодня праздник 1 июня фото

Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Чем опасно купание в Черном и Азовском морях

Чем опасно купание в Черном и Азовском морях

Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации