Житель Керчи убил знакомую за сделанное ему замечание

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Керчи, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины, сообщили в прокуратуре Крыма.

Компания из нескольких человек выпивала в одном из поселков Ленинского района. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес удар ножом в область груди своему знакомому; рана, впрочем, была не очень серьезной. Женщина, присутствовавшая при этом, сделала мужчине с ножом замечание. После чего тот ударил ее тем же ножом в живот, от полученного ранения через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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