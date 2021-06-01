Происшествия
Житель Керчи убил знакомую за сделанное ему замечание
Ленинский районный суд вынес приговор жителю Керчи, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины, сообщили в прокуратуре Крыма.
Компания из нескольких человек выпивала в одном из поселков Ленинского района. Во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес удар ножом в область груди своему знакомому; рана, впрочем, была не очень серьезной. Женщина, присутствовавшая при этом, сделала мужчине с ножом замечание. После чего тот ударил ее тем же ножом в живот, от полученного ранения через несколько дней потерпевшая скончалась в больнице.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зарезала сожителя: крымчанка получила 8 лет колонии за убийство. Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.
В керченском баре произошла поножовщина. В Керчи возбудили уголовное дело из-за поножовщины, которая произошла у одного из баров.
Ветераны Севастополя страдают от назойливых мошенников. Родные обманутых стариков подозревают, что кто-то «сливает» информацию о ветеранах предприимчивым гражданам.
Мошенники разводят севастопольцев под видом сотрудников банков. В полицию периодически поступают заявления пострадавших от злоумышленников, действующих под видом представителей различных банков.
В Крыму почти сто новых заражений за сутки
За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 1 июня фото
Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
30 мая
Чем опасно купание в Черном и Азовском морях
Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.