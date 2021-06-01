Власть
Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать приговор крымского суда
Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма, вынесенный 1 июня в Симферополе.
Чубарова приговорили в Крыму к шести годам лишения свободы, штрафу и исправительным работам по обвинению в «организации массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.
Об этом сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.
«Сторона защиты намерена обжаловать приговор суда в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи. Суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий», – сказал адвокат.
На заседании 24 мая обвинение запросило 9 лет лишения свободы для Чубарова. Он, комментируя требование обвинения, назвал процесс над ним в Крыму «судилищем», которое никак не изменит его жизнь.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе суд отклонил апелляцию на арест задержанной в день акций за Навального студентки. Судья Верховного суда Крыма Оксана Шидакова отклонила апелляционную жалобу студентки Таврической академии КФУ им. Вернадского Алины Грек, задержанной силовиками в Симферополе в день акций в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
В Крыму жители получают повестки с требованием явиться в Следком. В общественном объединении «Крымская солидарность» утверждают, что несколько крымских татар из поселков Советский и Заветное (Советский район Крыма) получили повестки с требованием явиться в Кировский межрайонный следственный отдел в качестве свидетелей «по неизвестному им уголовному делу».
Генпрокуратура и Минприроды РФ рассмотрят запросы по Форосскому парку. Их направила депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, пообещав провести встречу с активистами и региональными властями.
Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги операции «Розыск». Цель мероприятия - выявление транспортных средств, водители которых скрылись с мест ДТП и находятся в розыске.
Россия продлила запрет на полеты в Турцию
Власти России продлили запрет на авиаперелеты в Турцию и с 2 июня возобновят авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в июне
Две короткие рабочие недели ждут крымчан в июне. Это связано с празднованием «Дня России» и Святой Троицы.
Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба
Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
30 мая
Какой сегодня праздник 1 июня фото
Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.