Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать приговор крымского суда

Защита Рефата Чубарова намерена обжаловать заочный приговор Верховного суда Крыма, вынесенный 1 июня в Симферополе.

Чубарова приговорили в Крыму к шести годам лишения свободы, штрафу и исправительным работам по обвинению в «организации массовых беспорядков» 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

Об этом сообщил адвокат Чубарова по назначению Александр Осокин.

«Сторона защиты намерена обжаловать приговор суда в 10-дневный срок в Третьем апелляционном суде города Сочи. Суд был проведен с большим количеством нарушений, и всего из около 80 свидетелей только 5 человек смогли сказать, что Чубаров что-то выкрикивал во время тех событий», – сказал адвокат.

На заседании 24 мая обвинение запросило 9 лет лишения свободы для Чубарова. Он, комментируя требование обвинения, назвал процесс над ним в Крыму «судилищем», которое никак не изменит его жизнь.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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