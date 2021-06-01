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Происшествия

Зарезала сожителя: крымчанка получила 8 лет колонии за убийство

08:43 вторник, 1 июня 2021

Керченский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Судом установлено, что во время распития спиртных напитков между подсудимой и ее сожителем произошел словесный конфликт, в ходе которого она ударила его один раз ножом в живот. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина умер», – говорится в сообщении.

Суд приговорил керчанку к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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