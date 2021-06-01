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Встречи Аксенова с симферопольцами назвали «показухой»

Встречи Аксенова с симферопольцами назвали «показухой»

фото © vesti-sevastopol.ru

Главу республики обвинили в непродуманности графика проверок дворов крымской столицы.

Есть ощущение, что все выезды крымского губернатора Сергея Аксенова с проверками во дворы столицы республики являются своего рода предвыборными технологиями и агитацией, написал в комментарии к публикации на странице главы Крыма пользователь Вконтакте Сергей Гороховский.

«С кем Вы встречаетесь в середине буднего дня? Трудоспособные люди, удивитесь - на работе! Так еще и никто не знает где вы будете: то ли на Кечкеметской, то ли на Киевской. Может надо составить график на выходные указать где конкретно будете, люди смогут к этому времени подойти и пообщаться с Вами», - обратился к Аксенову пользователь социальной сети, комментарий которого другие крымчане поддержали «лайками».

По словам Гороховского, на всех фотографиях с визитов в районы города - люди пожилого возраста.

«Они, конечно, расскажут о своих проблемах и трудностях, но вот скажут ли они о ситуации с парковками, велосипедными дорожками и так далее? Есть ощущение, что все эти выезды как какие-то предвыборные технологии и агитация - показуха», - считает мужчина.

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