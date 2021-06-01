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Водный кризис

Власти Севастополя обещают, что запасов водохранилища хватит до начала 2022 года

Власти Севастополя обещают, что запасов водохранилища хватит до начала 2022 года

фото © gidcrima.ru

Заместитель директора департамента городского хозяйства правительства Севастополя Сергей Журавлев утверждает, что запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяют при текущем объеме потребления обеспечивать водоснабжение города до января 2022 года.

Об этом он сказал в ходе круглого стола в Совете федерации России, информирует ТАСС.

«На сегодняшний день наличие воды в Чернореченском водохранилище составляет 27,5 млн кубических метров, что составляет 43% от полного объема. Расход воды из водохранилища на сегодняшний день составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года», – цитирует агентство Журавлева.

По его информации, в качестве дополнительных источников используются также подземные водозаборы, которые ежесуточно предоставляют порядка 60 тыс. кубических метров. Новый водозабор на реке Бельбек дает городу до 25 тыс. кубических метров в сутки. Также вода в объеме около 17 тыс. кубических метров в сутки подается из Кадыковского карьера.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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