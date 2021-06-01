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Власть

В Ялте остановили стройки

10:54 вторник, 1 июня 2021
Ялта

Работы на всех строительных площадках Ялты приостановлены до 30 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Исключение — объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, участники СЭЗ (с согласования администрации). Остальные обязаны остановиться», — подчеркнула Павленко.

Он добавила, что застройщики были предупреждены за месяц. На нарушителей сотрудники департамента мунконтроля будут составлять акты и передавать их в Госстройнадзор. В дальнейшем планируется внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей.

Янина Павленко также напомнила, что строительство детского лагеря в Форосском парке тоже должно быть остановлено, а парк открыт для всех желающих.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обещают потратить еще много миллиардов на ремонт дорог. Ремонт более 500 километров дорог запланирован в Крыму в текущем году.

В Севастополе отремонтировали не ту дорогу. Разбирательство обозначило целый клубок проблем, включая несогласованность действий чиновников.

Трубы подорожали: из-за чего тормозится строительство водовода в Крыму. Подрядчик строительства тракта водоподачи от сброса в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи допустил срыв кассового плана из-за роста цен на строительные материалы.

Двадцатилетний недострой в Севастополе планируют завершить в этом году. Строительство многоквартирного дома, который начали возводить более двух десятков лет назад, планируют завершить в Севастополе во втором квартале текущего года.

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