Власть
В Ялте остановили стройки
Работы на всех строительных площадках Ялты приостановлены до 30 сентября.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Исключение — объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, участники СЭЗ (с согласования администрации). Остальные обязаны остановиться», — подчеркнула Павленко.
Он добавила, что застройщики были предупреждены за месяц. На нарушителей сотрудники департамента мунконтроля будут составлять акты и передавать их в Госстройнадзор. В дальнейшем планируется внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей.
Янина Павленко также напомнила, что строительство детского лагеря в Форосском парке тоже должно быть остановлено, а парк открыт для всех желающих.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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