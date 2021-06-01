В Ялте на деревьях поселился желтопузик

фото © myanapa.ru

На полуострове благодаря мягкому климату весьма разнообразная фауна и флора.

Правда иногда представители животного мира ведут себя несколько экстравагантно.

— Мои коты в ступоре – на алыче, растущей под под окнами, поселилась змея, а я кормлю ее с проволоки колбасой, — такой пост сопровождает фото ползучего гада на дереве.

Автор объясняет, что на снимке безногая ящерица, которую в народе зовут желтопузиком, — пишет КП-Крым.

Пользователи соцсети оценили фото, оставив эмоциональные комментарии: «Змей-искуситель с яблоками раздора»; «Ялтинская анаконда»; «Ужас, аж мороз по коже!»; «Фу, мерзость!»

Один из пользователей встал на защиту животинки, имея на то веские основания:

«Желтопузик совершено безвредное существо, занесенное в Красную книгу. Лет 25 тому назад, практически каждый день сталкивалась с ними, там где есть хоть какая-то зелень: слышишь характерный шорох, раздвигаешь кусты, а там наш робкий желтопуз!»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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