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В Ялте на деревьях поселился желтопузик

09:10 вторник, 1 июня 2021
Ялта
В Ялте на деревьях поселился желтопузик

фото © myanapa.ru

На полуострове благодаря мягкому климату весьма разнообразная фауна и флора.

Правда иногда представители животного мира ведут себя несколько экстравагантно.

— Мои коты в ступоре – на алыче, растущей под под окнами, поселилась змея, а я кормлю ее с проволоки колбасой, — такой пост сопровождает фото ползучего гада на дереве.

Автор объясняет, что на снимке безногая ящерица, которую в народе зовут желтопузиком, — пишет КП-Крым.

Пользователи соцсети оценили фото, оставив эмоциональные комментарии: «Змей-искуситель с яблоками раздора»; «Ялтинская анаконда»; «Ужас, аж мороз по коже!»; «Фу, мерзость!»

Один из пользователей встал на защиту животинки, имея на то веские основания:

«Желтопузик совершено безвредное существо, занесенное в Красную книгу. Лет 25 тому назад, практически каждый день сталкивалась с ними, там где есть хоть какая-то зелень: слышишь характерный шорох, раздвигаешь кусты, а там наш робкий желтопуз!»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте чиновник администрации получил дело за вырубку деревьев. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Ялте против главного специалиста отдела департамента муниципального контроля.

Стало очень опасно: в Крыму наступил сезон ядовитого растения. В Крыму наступила пора цветения ясенца, который в народе известен как неопалимая купина.

В Крыму плавающие крысы потеснили уток и рыбок. У крымчан появилось необычное развлечение: теперь они могут наблюдать не только за рыбами и водоплавающими птицами, но и крысами, обитающими в главной реке Крыма — Салгире.

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