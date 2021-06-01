В Ялте на аукционе собрали миллион рублей для помощи постращавшим на пожаре

В Ялте в рамках фестиваля «Дни любования глицинией» состоялся благотворительный аукцион.

На продажу свои картины выставили крымские художники Элеонора Щеглова, Игорь Гудзикевич, Светлана Бакаева и многие другие. Об этом на своей странице в Facebook написала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Собрано более 1 млн 200 тысяч рублей. Средства пойдут на восстановление кровли ялтинцам, пострадавшим от пожара многоквартирного дома 1917 года по ул. Манагарова», — отметила Янина Павленко.

Напомним, в ночь на 25 апреля в трехэтажном доме по улице Манагарова в Ялте загорелась квартира на третьем этаже. Обошлось без жертв, но сильно пострадали жилые помещения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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