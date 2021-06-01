Происшествия
В Севастополе осквернили памятник «Матрос и Солдат»
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В Севастополе хулиганы осквернили памятник «Матрос и Солдат», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По данным ведомства, неизвестный разрисовал белой и розовой краской постамент памятника «Матрос и Солдат», который входит в реестр объектов культурного наследия.
В МВД Севастополя возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ - повреждение объектов культурного наследия. За ходом расследования будет следить городская прокуратура.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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