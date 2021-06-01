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В Севастополе осквернили памятник «Матрос и Солдат»

В Севастополе осквернили памятник «Матрос и Солдат»

фото © ria.ru

В Севастополе хулиганы осквернили памятник «Матрос и Солдат», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным ведомства, неизвестный разрисовал белой и розовой краской постамент памятника «Матрос и Солдат», который входит в реестр объектов культурного наследия.

В МВД Севастополя возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ - повреждение объектов культурного наследия. За ходом расследования будет следить городская прокуратура.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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