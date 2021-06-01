В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса

В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.

Также зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

40 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 70 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 958 человек. В настоящий момент выздоровели 13 700 человек, 685 умерли.

Под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Развернуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев. Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.

«Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты. С очередями на прохождение тестов на COVID-19 в детских поликлиниках должен разобраться департамент здравоохранения Севастополя.

Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице. В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.