Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти сто новых заражений за сутки ● В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев ● Общепит может спать спокойно: в Севастополе отказались от ограничений ● «Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Севастополе 65 тысяч человек привились от коронавируса
В Севастополе на утро 1 июня сделали прививку от коронавируса 65 295 человек. Второй этап вакцинации прошел 52 551 житель региона.
Также зарегистрированы 35 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
40 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 70 лет.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 958 человек. В настоящий момент выздоровели 13 700 человек, 685 умерли.
Под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
Работают пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Развернуты мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
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