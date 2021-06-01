В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев

Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования города Елена Богомолова.

По ее словам, групповое тестирование на COVID-19 прошло с 26 по 29 мая в каждом районе города, всего бесплатные пробы взяты у 1295 детей.

«Хочу сказать, что не зря мы это сделали, потому что на сегодняшний день выявлено 11 случаев бессимптомной болезни детей», – заявила глава департамента.

Как сообщал ForPost, наличие отрицательного результата на COVID-19 теперь обязательное условие, чтобы попасть в детский лагерь. Однако к закономерному требованию наш город оказался не готов.

Так, в детской поликлинике на улице Адмирала Юмашева 27 мая скопилось более сотни человек, что практически парализовало работу учреждения.

Виной столпотворения в медицинских учреждениях, по словам Елены Богомоловой, послужили 200 севастопольцев, которые пришли на пункты тестирования в нарушение установленного графика. Однако подобный ответ не удовлетворил губернатора Севастополя Михаила Развожаева, назвавшего происходящее в медицинских учреждениях «издевательством над людьми».

«Я вчера посмотрел видеосюжет с этого чудесного, прекрасно организованного мероприятия – это просто издевательство над людьми!» – подчеркнул глава региона.

Михаил Развожаев напомнил, что тестирование в регионе проходит достаточно давно, в городе на постоянной основе работают выездные бригады, которые и сейчас могли прибыть в школы и организовать процедуру в пустующих классах или спортивных залах.

«Вы обрушили работу поликлиник, устроили там свалку – это ад просто настоящий! Еще 11 человек у вас с бессимптомным течением – сколько там еще передали вирусов во время этого чудесного мероприятия? Голову кто-нибудь будет включать когда-нибудь? Еще все рассказывают, что там все прекрасно – два кабинета открыли», – заявил Михаил Развожаев.

По словам директора департамента образования, 11 заболевших учеников не были отправлены в детские лагеря – их места были заняты другими людьми.

Будет ли в связи с описанной ситуацией организовано повторное тестирование школьников – члены регионального правительства не уточнили.

В тексте использованы материалы: Форпост

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