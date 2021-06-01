Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Общепит может спать спокойно: в Севастополе отказались от ограничений ● «Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений ● В Крыму снова растет число новых заражений
В очередях на ПЦР-тесты для школьников находились 11 инфицированных севастопольцев
Среди 1295 школьников, прошедших ПЦР-тестирование на коронавирус перед отправкой в детские лагеря, были выявлены 11 инфицированных человек с бессимптомным протеканием болезни.
Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя сообщила директор департамента образования города Елена Богомолова.
По ее словам, групповое тестирование на COVID-19 прошло с 26 по 29 мая в каждом районе города, всего бесплатные пробы взяты у 1295 детей.
«Хочу сказать, что не зря мы это сделали, потому что на сегодняшний день выявлено 11 случаев бессимптомной болезни детей», – заявила глава департамента.
Как сообщал ForPost, наличие отрицательного результата на COVID-19 теперь обязательное условие, чтобы попасть в детский лагерь. Однако к закономерному требованию наш город оказался не готов.
Так, в детской поликлинике на улице Адмирала Юмашева 27 мая скопилось более сотни человек, что практически парализовало работу учреждения.
Виной столпотворения в медицинских учреждениях, по словам Елены Богомоловой, послужили 200 севастопольцев, которые пришли на пункты тестирования в нарушение установленного графика. Однако подобный ответ не удовлетворил губернатора Севастополя Михаила Развожаева, назвавшего происходящее в медицинских учреждениях «издевательством над людьми».
«Я вчера посмотрел видеосюжет с этого чудесного, прекрасно организованного мероприятия – это просто издевательство над людьми!» – подчеркнул глава региона.
Михаил Развожаев напомнил, что тестирование в регионе проходит достаточно давно, в городе на постоянной основе работают выездные бригады, которые и сейчас могли прибыть в школы и организовать процедуру в пустующих классах или спортивных залах.
«Вы обрушили работу поликлиник, устроили там свалку – это ад просто настоящий! Еще 11 человек у вас с бессимптомным течением – сколько там еще передали вирусов во время этого чудесного мероприятия? Голову кто-нибудь будет включать когда-нибудь? Еще все рассказывают, что там все прекрасно – два кабинета открыли», – заявил Михаил Развожаев.
По словам директора департамента образования, 11 заболевших учеников не были отправлены в детские лагеря – их места были заняты другими людьми.
Будет ли в связи с описанной ситуацией организовано повторное тестирование школьников – члены регионального правительства не уточнили.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице. В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений. В Севастополе до 30 июня 2021 года продлен режим повышенной готовности в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.
В Крыму почти сорвана программа модернизации больниц. Две трети крымских учреждений здравоохранения, подлежащих модернизации в рамках ведомственной целевой программы в этом году, находятся в зоне высокого риска срыва сроков работ.
В Крыму почти сто новых заражений за сутки
За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 1 июня фото
Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
30 мая
Чем опасно купание в Черном и Азовском морях
Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.