В Крыму «заморозили» строительство первого опреснителя

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Решение о строительстве опреснительной установки в селе Фрунзе Сакского района в Крыму «заморожено» до тех пор, пока не будут получены результаты исследования водоносных слоев под дном Азовского моря, сообщила на круглом столе в Совете Федерации России вице-премьер российского правительства Крыма Светлана Маслова.

«На сегодняшний день ведутся проектные проработки, технологические решения предоставляются проектировщикам, оценивается целесообразность строительства (опреснителей – ред.). На сегодняшний день, что касается строительства в поселке Фрунзе Сакского района, у нас все исходные данные собраны, но пока это мероприятие приостановили до подтверждения результатов по бурению в Азовском море», – цитирует Маслову агентство ТАСС.

Она уточнила, что в случае, если запасы пресной воды будут подтверждены, «рассчитают экономическую целесообразность, эффективность строительства опреснительной установки и добычи воды из глубин Азовского моря».

Также Маслова отметила, что «строительство опреснительной установки в Ялте как резервного источника подтверждено и проектировщик уже работает над этим вопросом».

Ранее в мае глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что уже подготовлены площадки под строительство установок по опреснению морской воды. По его словам, проектирование уже началось.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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