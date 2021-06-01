Происшествия
В Крыму вор проник в ювелирный через крышу
В Джанкое задержали мужчину, пытавшегося ограбить ювелирный магазин.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.
Прибывшие на место преступления сотрудники ведомства обнаружили пролом в крыше, через который и проник предполагаемый преступник. Вместе с сотрудниками магазина росгвардейцы нашли злоумышленника, прячущегося в подсобном помещении.
«Задержанным оказался 39-летний гражданин. Он пытался похитить денежные средства из кассы и ювелирные изделия стоимостью более 900 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Задержанного мужчину передали полицейским, возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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