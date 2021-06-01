В Крыму суд заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии

Верховный суд Республики Крым приговорил главу запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд назначил Чубарову штраф в размере 200 тысяч рублей, а также 200 часов общественных работ, передает «Крым 24».

Напомним, предварительное слушание по делу Рефата Чубарова прошло 17 июля 2020 года.

Обвинение по делу предъявили Чубарову в конце марта 2020 года.

Следствие считает, что «25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания парламента».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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