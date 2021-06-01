В Крыму погибли два человека в ДТП с КамАЗом

На автодороге Белогорск – Феодосия произошло столкновение автомобилей Citroen и «КамАЗ», в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Водитель автомобиля Citroen, совершая поворот направо, не справился с управлением автомобиля из-за дождя, вылетел на полосу встречного движения, где в тот момент двигалась фура на базе «КамАЗа». Водитель легкового авто 1981 года рождения и его пассажир 1988 года рождения, скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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