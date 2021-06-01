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Коронавирус в Крыму

В Крыму почти сто новых заражений за сутки

10:06 вторник, 1 июня 2021
В Крыму почти сто новых заражений за сутки

фото © strana.ua

За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2333 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 106 человек, выздоровевших за весь период – 40 570 человек.

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Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице. В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений. В Севастополе до 30 июня 2021 года продлен режим повышенной готовности в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму почти сто новых заражений за сутки

В Крыму почти сто новых заражений за сутки

За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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