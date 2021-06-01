В Крыму почти сто новых заражений за сутки

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За 31 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 96 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2333 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 106 человек, выздоровевших за весь период – 40 570 человек.

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