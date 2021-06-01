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Происшествия

В Крыму ограбили детскую развивающую школу

18:02 вторник, 1 июня 2021

Полицейские в Симферополе задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж техники на территории города, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, ночью мужчина, разбив стекло, проник в помещение детской развивающей школы и украл три ноутбука, два телевизора и кнопочный телефон. Общая сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

Полицейские идентифицировали личность злоумышленника и задержали его.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, признался в краже.

Также доказана причастность мужчины к краже компьютерной техники из медицинского офиса на сумму более 24 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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