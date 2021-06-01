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Происшествия

Труп мужчины обнаружили на пожаре в Крыму

13:46 вторник, 1 июня 2021

В поселке Гвардейское Симферопольского района сгорел одноэтажный частный дом, на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Сигнал о пожаре поступил спасателям рано утром в понедельник. Прибывшие на место пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня.

«В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил кровлю, мебель и внутреннюю отделку. Площадь составила 12 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины», – говорится в сообщении.

Причины возгорания и гибели человека устанавливают эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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