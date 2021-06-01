Трафик аэропорта Симферополь вырос в 15 раз за май

Май стал рекордным для аэропорта Симферополь по числу обслуженных пассажиров, принятых и отправленных рейсов.

Прирост пассажиропотока за месяц вырос в 15 раз, сообщает пресс-служба авиаузла.

«В этом месяце пассажиропоток составит около 560 тысяч человек, в сравнении с маем прошлого года трафик вырос в 15 раз или на 1500%», - говорится в сообщении. Уточняется, что данные приведены с учетом продаж билетов и количества рейсов, заявленных авиакомпаниями на последний день мая.

Суточный пассажиропоток в третьем месяце весны достигал максимума 30 мая, когда аэропорт обслужил 28 888 человек, добавили в ведомстве. В этот день было принято и отправлено 204 регулярных рейса. Трафик свыше двухсот рейсов в сутки до этого фиксировался только в августе, подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что увеличение пассажиропотока было зафиксировано в марте, а в майские праздники авиаузел обслужил уже 190 тысяч человек. При этом география полетов увеличилась до 61 направления, несмотря на общемировую тенденцию кризиса в сфере авиасообщения и закрытых в связи коронавирирусными ограничениями границ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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