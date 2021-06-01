Станцию нейтрализации стоков на «Крымском титане» обещают запустить через год

Станция нейтрализации кислых стоков на заводе ООО «Титановые инвестиции» в Армянске заработает на полную мощность в 2022 году.

Об этом рассказал замдиректора завода Владимир Корольков.

«Согласно графику выполнения работ разработка проектно-сметной документации ООО «ХимПромИнжиниринг» участков второй, третьей и резервной четвертой линии (В, С и D) будет выполнена и передана на экспертизу ориентировочно в сентябре 2021 года, ввод в эксплуатацию данных участков намечен на июль-август 2022 года», – сообщил Корольков.

Первую линию нейтрализации кислых стоков запустили в режиме пусконаладки еще в сентябре 2020 года – с опережением графика. Станция перерабатывает отходы производства основного продукта – диоксида титана. На выходе после переработки получается чистая вода, которую сбрасывают в кислотонакопитель. Впоследствии, после запуска станции на полную мощность, нейтрализации будет подвержено и все содержимое кислотонакопителя.

Производительность первой линии позволяет нейтрализовывать 877,59 тонны в сутки сбрасываемого кислого стока. С запуском остальных линий завод также будет производить из отходов производства товарный продукт – строительный гипс.

Ранее сообщалось, что филиал «Титановых инвестиций» в крымском Армянске с опережением выполняет ряд мероприятий «дорожной карты» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду. Предприятие также проведет реконструкцию газоочистных установок, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы и странах бывшего СССР. Завод также выпускает серную кислоту, сырье для строительной индустрии (сульфат железа), красители (красный пигмент) и другое.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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