Выбросы в Северном Крыму
Развитие сюжета: Стали известны итоги проверки кислотонакопителя «Крымского Титана» ● Состояние кислотонакопителя на «Крымском титане» проверит комиссия ● Крымчане завалили исками «Титановые инвестиции» ● Рассмотрение дела экс-директора крымского «Титана» продолжится в марте ● «Кислотные выбросы в Армянске»: суд в Крыму начал рассматривать дело
Станцию нейтрализации стоков на «Крымском титане» обещают запустить через год
Станция нейтрализации кислых стоков на заводе ООО «Титановые инвестиции» в Армянске заработает на полную мощность в 2022 году.
Об этом рассказал замдиректора завода Владимир Корольков.
«Согласно графику выполнения работ разработка проектно-сметной документации ООО «ХимПромИнжиниринг» участков второй, третьей и резервной четвертой линии (В, С и D) будет выполнена и передана на экспертизу ориентировочно в сентябре 2021 года, ввод в эксплуатацию данных участков намечен на июль-август 2022 года», – сообщил Корольков.
Первую линию нейтрализации кислых стоков запустили в режиме пусконаладки еще в сентябре 2020 года – с опережением графика. Станция перерабатывает отходы производства основного продукта – диоксида титана. На выходе после переработки получается чистая вода, которую сбрасывают в кислотонакопитель. Впоследствии, после запуска станции на полную мощность, нейтрализации будет подвержено и все содержимое кислотонакопителя.
Производительность первой линии позволяет нейтрализовывать 877,59 тонны в сутки сбрасываемого кислого стока. С запуском остальных линий завод также будет производить из отходов производства товарный продукт – строительный гипс.
Ранее сообщалось, что филиал «Титановых инвестиций» в крымском Армянске с опережением выполняет ряд мероприятий «дорожной карты» по модернизации завода для сокращения пагубного влияния на окружающую среду. Предприятие также проведет реконструкцию газоочистных установок, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.
Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы и странах бывшего СССР. Завод также выпускает серную кислоту, сырье для строительной индустрии (сульфат железа), красители (красный пигмент) и другое.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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