Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +18
море +18

Власть

Россия продлила запрет на полеты в Турцию

13:30 вторник, 1 июня 2021
Россия продлила запрет на полеты в Турцию

фото © Новости Крыма

Власти России продлили запрет на авиаперелеты в Турцию и с 2 июня возобновят авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.

Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, информирует «Настоящее Время».

Кроме того, Россия с 10 июня увеличит число рейсов в 10 стран: Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Беларусь и Германию. Будет возобновлено авиасообщение с Германией по маршруту Москва-Мюнхен.

Вместе с этим указывается, что Россия не станет восстанавливать авиасообщение с Турцией с 1 июня, как ожидалось ранее. Ограничение на полеты в Турцию, а также в Танзанию продлили до 21 июня.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено в декабре 2020 года из-за распространения более заразной мутации вируса.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые обещают помочь решить проблему с пробками в Симферополе. Сейчас решается вопрос переустройства и реконструкции ряда внутригородских симферопольских колец.

Запрет на движение фур по Крыму введут с 1 июня. Большегрузам нельзя будет ездить по дорогам региона в жаркую погоду.

Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям. Ультрасовременное здание спасали по старинке – подставляли ведра и тазики, пытаясь уберечь от протечек.

Новые автобусы выйдут с 1 июня еще на четыре ялтинских маршрута. Победители конкурса пассажирских перевозок в Ялте выпустят новые автобусы еще на четыре маршрута с 1 июня.

Власть
Россия продлила запрет на полеты в Турцию

Россия продлила запрет на полеты в Турцию

Власти России продлили запрет на авиаперелеты в Турцию и с 2 июня возобновят авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.

Власть
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в июне

Крымчан ждут две короткие рабочие недели в июне

Две короткие рабочие недели ждут крымчан в июне. Это связано с празднованием «Дня России» и Святой Троицы.

Происшествия
Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.

Общество
Какой сегодня праздник 1 июня

Какой сегодня праздник 1 июня фото

Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации