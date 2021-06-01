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Россия продлила запрет на полеты в Турцию
фото © Новости Крыма
Власти России продлили запрет на авиаперелеты в Турцию и с 2 июня возобновят авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.
Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, информирует «Настоящее Время».
Кроме того, Россия с 10 июня увеличит число рейсов в 10 стран: Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию, Беларусь и Германию. Будет возобновлено авиасообщение с Германией по маршруту Москва-Мюнхен.
Вместе с этим указывается, что Россия не станет восстанавливать авиасообщение с Турцией с 1 июня, как ожидалось ранее. Ограничение на полеты в Турцию, а также в Танзанию продлили до 21 июня.
Авиасообщение с Великобританией было приостановлено в декабре 2020 года из-за распространения более заразной мутации вируса.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Россия продлила запрет на полеты в Турцию
Власти России продлили запрет на авиаперелеты в Турцию и с 2 июня возобновят авиасообщение с Великобританией, а с 10 июня – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией.
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