Водный кризис
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«Росгеология» до конца года планирует пробурить в Крыму еще полсотни скважин
фото © ТАСС
«Росгеология» планирует в этом году пробурить еще 50 скважин в Крыму и Севастополе, сообщил управляющий директор «Росгеологии» Сергей Демченко на круглом столе в Совете Федерации России.
По словам Демченко, таким образом российские власти планируют дополнительно получать более 60 тысяч кубометров воды в сутки.
«В работе у нас более 10 единиц бурового оборудования, группа гидрогеологов работает. Одна из ключевых вех в настоящее время – это полное окончание работ на Бештерек-Зуйском месторождении. По другим объектам уже сегодня у нас сооружено, по сути, проведены прокачки на 6 скважинах в Республике Крым, можно говорить, что на сегодняшний день более 10 тысяч кубов можно будет получить с этих скважин, уже сооруженных. В целом до конца года нами планируется соорудить по полуострову более 50 скважин», – цитирует Демченко ТАСС.
Управляющий директор «Росгеологии» добавил, что сейчас холдинг подписывает контракты по этим скважинам.
«Технические задания в целом согласованы, поэтому считаю, что ничего не мешает в этом году закончить (работу). Плановые показатели по дебетам по Республике Крым – 50 тысяч кубов, по Севастополю – 12 тысяч кубов в сутки», – сказал Демченко.
По его словам, одну из скважин на Бештерек-Зуйском водозаборе пришлось ликвидировать после аварии. Сейчас работы по бурению начали заново и планируют завершить их до июля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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