Прогноз погоды в Крыму на вторник 1 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 1 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в восточных и западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 18, ночью около 16 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 98 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 19, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 16, в Сочи - 17, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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