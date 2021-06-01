Происшествия
Пострадавшему в ДТП сотруднику «скорой» провели уникальную операцию в Ялте
Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России провели уникальную для Крыма операцию сотруднику «скорой помощи», который пострадал в ДТП в районе Гаспры в конце апреля.
Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
«Сотрудник Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил перелом костей таза. Такая тяжелая травма требовала экстренного хирургического вмешательства, поэтому специалист «скорой помощи» был доставлен в филиал ФНКЦ ФМБА России в Крыму, где получил высокотехнологичную медицинскую помощь. Ранее ближайшим местом, где жителям Крыма могли сделать операции такого уровня сложности, был Краснодарский край», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчине была проведена открытая репозиция и остеосинтез костей таза и вертлужной впадины пластинами и винтами. «Фактически, врачи собирали бедро пациента из обломков костей. Операция прошла успешно, с минимальной кровопотерей. На данный момент пациент выписан и уже может самостоятельно передвигаться при помощи костылей», – уточняется в сообщении.
В конце апреля на трассе Ялта – Севастополь в районе Гаспры произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «скорой» – он столкнулся с Audi.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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