Происшествия
Мошенники запустили схему обмана при «приеме на работу»
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Эксперты предупредили россиян об обмане при мнимом трудоустройстве. Мошенники предлагают места с высокой заплатой, но процедура оформления прикрывает похищение банковских данных.
Об этом пишет РИА Новости.
При такой схеме граждане сами начинают переписку с мошенниками, отвечая на объявления о работе. Мнимый работодатель просит открыть в банке новый счет, куда будет поступать зарплата. «Работнику» предлагают подключить дистанционное банковское обслуживание, чтобы облегчить расчеты. Учетные данные россияне передают якобы работодателю и не сразу понимают, что их обманули.
Все это время мошенники могут пользоваться счетом гражданина и даже взять кредит на его имя, а деньги присвоить. Эту схему сложно раскрыть, потому что «работник» лично подтверждает действия злоумышленников.
«Клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», – пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.
Он предупредил, что в летний период на эту схему могут попасться студенты, ищущие подработку.
Ранее эксперты отметили, что россияне стали осторожнее относиться к звонкам из банков, поэтому мошенники чаще представляются сотрудниками МВД, Центробанка и других госструктур. В апреле таких звонков стало в 4 раза больше, чем в минувшие зимние месяцы. Под личиной силовиков и чиновников мошенники могут пригрозить ответственностью за отказ сотрудничать.
В тексте использованы материалы: Новый день
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