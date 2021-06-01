Мошенники запустили схему обмана при «приеме на работу»

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Эксперты предупредили россиян об обмане при мнимом трудоустройстве. Мошенники предлагают места с высокой заплатой, но процедура оформления прикрывает похищение банковских данных.

Об этом пишет РИА Новости.

При такой схеме граждане сами начинают переписку с мошенниками, отвечая на объявления о работе. Мнимый работодатель просит открыть в банке новый счет, куда будет поступать зарплата. «Работнику» предлагают подключить дистанционное банковское обслуживание, чтобы облегчить расчеты. Учетные данные россияне передают якобы работодателю и не сразу понимают, что их обманули.

Все это время мошенники могут пользоваться счетом гражданина и даже взять кредит на его имя, а деньги присвоить. Эту схему сложно раскрыть, потому что «работник» лично подтверждает действия злоумышленников.

«Клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», – пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Он предупредил, что в летний период на эту схему могут попасться студенты, ищущие подработку.

Ранее эксперты отметили, что россияне стали осторожнее относиться к звонкам из банков, поэтому мошенники чаще представляются сотрудниками МВД, Центробанка и других госструктур. В апреле таких звонков стало в 4 раза больше, чем в минувшие зимние месяцы. Под личиной силовиков и чиновников мошенники могут пригрозить ответственностью за отказ сотрудничать.

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