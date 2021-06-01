Общество
Море у берегов Крыма превратилось в гниющее болото
фото © Ведерникова Светлана
Гниющие водоросли на пляжах приморского села Межводного в Черноморском районе Крыма отпугнули туристов.
Прибрежную территорию все же почистили: водоросли сгребли назад — в море. Чем такая «уборка» чревата для акватории, ForPost рассказала заведующая лабораторией фиторесурсов ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского» РАН Наталия Мильчакова.
В группе «Обращения к главе Республики Крым Аксенову С.В.» в соцсети Facebook отдыхающая из Новомосковска попросила обратить внимание на состояние пляжа в Межводном.
Стоит отметить, что на жалобу отреагировали моментально — экскаватор сгреб гниющие водоросли обратно в море. Видео с расчисткой пляжа разместили очевидцы в ТГ-канале «Инцидент Крым и Севастополь».
Пляжи после нехитрой процедуры, конечно, выглядят чище, однако такой метод нельзя использовать, иначе начнутся процессы вторичного загрязнения моря, предупреждает Наталия Мильчакова.
«Их убирать необходимо, но не в море, потому что выбросы водорослей будут гнить в акватории, что приведет к заморным явлениям и вторичному загрязнению среды, гибели гидробионтов», — объясняет Мильчакова.
Выброшенные водоросли необходимо утилизировать. Лучший метод, по мнению ученого, — это использование их в качестве биологического удобрения. Правда, пока предприниматели не спешат инвестировать в это направление, хотя органическое земледелие развивается сейчас повсеместно.
Стоит отметить, что на крымском побережье ежегодно наблюдаются крупные скопления именно зеленых водорослей. Пик их развития приходится на конец мая — июнь. После отмирания зеленая масса зачастую скапливается на берегу.
Развитие водорослей, особенно в летний период, — естественный процесс, миновать который никак не получится. Однако массовых вспышек такого развития все же можно избежать, если уделить внимание биологической и механической очистке хозяйственно-бытовых стоков, поступающих в море.
«Всем известно, что поступление в акваторию значительных объемов неочищенных или слабоочищенных сточных вод вызывает чрезмерное развитие водорослей, такие вспышки наблюдаются регулярно у берегов Крыма и в других районах Черного моря. Поэтому прежде всего необходимо решать проблему стоков и повышения качества прибрежных акваторий, чтобы сохранить экосистему, ее разнообразие и, безусловно, рекреационную привлекательность наших пляжей», — заключила Мильчакова.
В тексте использованы материалы: Форпост
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