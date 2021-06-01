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Власть

Мэр Ялты предупредила застройщиков: можно штрафовать хоть каждый день

14:48 вторник, 1 июня 2021
Ялта

Все застройщики, работающие на территории Ялты, были за месяц предупреждены об остановке работ на период высокого курортного сезона, поэтому контроль исполнения запрета на строительство будет вестись ежедневно и строго.

Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

Постановление о приостановке всех строительных работ вступило в силу с сегодняшнего дня.

По мнению мэра Ялты, месяца было вполне достаточно, чтобы подготовиться и законсервировать объекты на несколько месяцев остановки. Исполнение постановления будет ежедневно контролироваться сотрудниками департамента муниципального контроля, которые будут составлять на нарушителей акты и передавать их в Госстройнадзор.

«В дальнейшем планируем внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей. Штрафовать при этом можно хоть каждый день», - предупредила глава администрации города на своей официальной странице в Facebook, выразив надежду на то, что застройщики все же проявят понимание.

Исключение из правил составляют объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, и участники свободной экономической зоны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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