Власть
Мэр Ялты предупредила застройщиков: можно штрафовать хоть каждый день
Все застройщики, работающие на территории Ялты, были за месяц предупреждены об остановке работ на период высокого курортного сезона, поэтому контроль исполнения запрета на строительство будет вестись ежедневно и строго.
Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
Постановление о приостановке всех строительных работ вступило в силу с сегодняшнего дня.
По мнению мэра Ялты, месяца было вполне достаточно, чтобы подготовиться и законсервировать объекты на несколько месяцев остановки. Исполнение постановления будет ежедневно контролироваться сотрудниками департамента муниципального контроля, которые будут составлять на нарушителей акты и передавать их в Госстройнадзор.
«В дальнейшем планируем внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей. Штрафовать при этом можно хоть каждый день», - предупредила глава администрации города на своей официальной странице в Facebook, выразив надежду на то, что застройщики все же проявят понимание.
Исключение из правил составляют объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, и участники свободной экономической зоны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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