Лукашенко пообещал «проработать» возможность полетов в Крым

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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал проработать вопрос открытия прямых авиаперелетов в Крым после введения Киевом запрета на использование воздушного пространства Украины белорусскими самолетами.

Об этом глава государства заявил журналистам.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

«Что касается Крыма, мы проработаем этот вопрос», – сказал белорусский лидер.

По его словам, раньше белорусы направлялись на отдых в Крым в основном через территорию Украины (на самом деле нет - ред.), чтобы не обострять отношения между странами. Но сейчас Киев закрыл небо для белорусских воздушных судов и вынуждает Минск рассматривать вопрос об открытии прямого авиасообщения с Крымом.

«Я хотел бы задать вопрос Зеленскому: как мне сегодня полететь при желании в Крым? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он меня как-то отвез в Крым… Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они (власти Украины – ред.) устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов», – добавил Лукашенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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