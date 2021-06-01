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Происшествия

Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

фото © Новости Крыма

Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в мае 2020 года в Белогорском районе. За похищение несовершеннолетнего против него возбудили уголовное дело, а в ходе судебного процесса к статье о похищении несовершеннолетнего добавились статьи о вымогательстве и использовании рабского труда ребенка.

Суд установил, что мужчина не только эксплуатировал подростка, но еще и требовал от его родителей выкуп в размере 120 тысяч рублей. В случае неуплаты угрожал передать ребенка за пределы страны.

«Суд с учетом позиции прокурора назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

Крымчанин превратил 15-летнего мальчика в своего раба

Десять лет колонии строгого режима получил по суду хозяин сельхозбазы, похитивший и принуждавший к рабскому труду 15-летнего подростка в Нижнегорском районе.

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