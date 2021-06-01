Крымчан ждут две короткие рабочие недели в июне

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Две короткие рабочие недели ждут крымчан в июне. Это связано с празднованием «Дня России» и Святой Троицы.

День России, относящийся к нерабочим праздничным дням, отмечается 12 июня. В этом году государственный праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, будет выходным. Также в пятницу 11 июня продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

Кроме того, согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, объявлен выходным днем праздник Святой Троицы. В этом году он выпадает на 20 июня, поэтому понедельник, 21 июня, будет нерабочим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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