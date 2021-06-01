Какой сегодня праздник 1 июня

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Сегодня, 1 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день защиты детей (International Children`s Day)

Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day).

Международный день защиты детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

Всемирный день родителей (Global Day of Parents)

Фото pixabay.com

Всемирный день родителей (Global Day of Parents) был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 66/292) в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно «в честь родителей во всем мире» в первый день лета — 1 июня.

Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь — родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. Родители являются ядром семьи и основой общины и общества.

Иван Долгий

Народный праздник «Иван Долгий» отмечается 1 июня (по старому стилю - 19 мая). В этот день Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Угличского. Другие названия праздника: «Иван», «Ранние льны», «Оберег нивы». В этот день на Руси было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей - от непогоды, от вредителей, от дурного глаза.

Также сегодня, 1 июня, отмечают такие праздники:

- День Северного Флота России

- Всемирный день молока (World Milk Day)

- День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского

- День военно-транспортной авиации ВКС РФ

- День создания правительственной связи СССР

- День герба, флага и гимна Краснодарского края

- День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями

- День рождения «Супермена»

- Международный фестиваль крапивы в Крапивне

- День без алкоголя в Польше

- День «Скажи что-нибудь приятное» (Say Something Nice Day) в США

- День «Подбрось монетку» (Flip a Coin Day) в США

- День торта с фундуком (National Hazelnut Cake Day) в США

- День ходьбы босиком (National Go Barefoot Day) в США

- День черного медведя (National Black Bear Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Игнатий, Анастасия, Сергей, Зосима, Агап, Прискилла, Акакий, Патрикий, Менандр, Дмитрий (Димитрий Донской), Калуф, Корнилий, Полиен.

Что происходило 1 июня в прошлые годы

794 - Король Карл Великий отказался подчиниться решению VIII Вселенского собора 787 года, касавшиеся поклонения иконам.

1494 - В казначейских отчетах Шотландии зафиксирована первое письменное упоминание о шотландское виски. Винокуром был монах Джон Кор.

1533 - короновано Анну Болейн, новую жену английского короля Генриха VIII.

1831 - В ходе исследования Арктики английский путешественник Джеймс Кларк обнаружил местонахождение Северного магнитного полюса Земли.

1845 - Зафиксировано рекордный по дальности перелет домашнего голубяон преодолел расстояние длиной 11 000 километров (НамибияЛондон) за 55 дней.

1862 - Рабство в США запрещено на всей территории страны.

1892 - В Киеве пущен первый в России электрический трамвай.

1938 - В США вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился сегодня уже знаменитый Супермен. Первые экземпляры стоили 10 центов, а в 1995 году на аукционе за них давали уже по 75 000 долларов.

1943 - Над Бискайским заливом немцами сбит самолет, в котором, по их мнению, из Лиссабона в Лондон летел британский премьер Уинстон Черчилль. В действительности же это был обычный гражданский самолет, все пассажиры которого погибли.

1946 - По приговору народного трибунала в Бухаресте казнен пронацистский диктатор Румынии в годы 2-й Мировой войны 64-летний генерал Ион Антонеску.

1958 - Во время политического кризиса, связанного с восстанием в Алжире, Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. Герой 2-й Мировой войны, бывший президент и лидер влиятельной политической партии, Шарль де Голль считался единственным лицом, способным консолидировать французское общество.

1961 - Сингл Элвиса Пресли «Surrender» вышел на первую строчку британского хит-парада.

1967 - Диск The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» стал «золотым» в Великобритания Великобритании и США и вышел на первую позицию в хит-парадах этих стран. Впоследствии «Sgt. Pepper's» получил четыре награды «Грэмми».

1969 - В Канаде на радио и телевидении запрещена реклама табачных изделий.

1980 - Начал работу первый круглосуточный информационный канал Cable News Network (CNN), который, по словам его владельца Теда Тернера, будет в эфире «до конца этого мира».

1988 - Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев обменялись в Москве документами по договору о сокращении ядерных ракет середнеього радиуса действия.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 июня. Какие праздники будут завтра?

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