Власть
Из Крыма не разрешили вывезти книги
Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска Армянск обнаружили у мужчины незадекларированное печатное издание 1897 года.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Книгу «Полное собранiе сочиненiй И.С. Тургенева Том I» 1897 года с заголовком «Факсимиле И.С. Тургенева» сотрудники Красноперекопского таможенного поста обнаружили среди личных вещей гражданина, убывающего с территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В пассажирской таможенной декларации мужчина не заявил сведения о товарах, относящихся к культурным ценностям. Разрешительные документы на вывоз книги отсутствовали. Издание направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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