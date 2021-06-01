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Власть

Из Крыма не разрешили вывезти книги

09:58 вторник, 1 июня 2021

Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска Армянск обнаружили у мужчины незадекларированное печатное издание 1897 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Книгу «Полное собранiе сочиненiй И.С. Тургенева Том I» 1897 года с заголовком «Факсимиле И.С. Тургенева» сотрудники Красноперекопского таможенного поста обнаружили среди личных вещей гражданина, убывающего с территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В пассажирской таможенной декларации мужчина не заявил сведения о товарах, относящихся к культурным ценностям. Разрешительные документы на вывоз книги отсутствовали. Издание направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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