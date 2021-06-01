Дожди в Крыму: полуострову грозят оползни

фото © Новости Крыма

Обильные осадки вызывают у жителей Крыма смешанные чувства: с одной стороны это гарантия наполнения водохранилищ, с другой – угроза активизации оползневых процессов.

Оползневые процессы характерны почти для всего побережья полуострова от Феодосии до мыса Тарханкут. При этом наибольшее внимание специалистов привлекает участок Судак – Алупка, в особенности – Большая Ялта, отмечает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев. Данная местность представляет собой склоны гряды Крымских гор, у подножья которых преобладают щебнистые и глинистые почвы. Они более подвержены эрозии, размыву и склоновым процессам из-за обильных ливневых осадков, поясняет он.

Формирование и активация оползней в этом районе полуострова находится на постоянном контроле ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительств» (ГАУ «КРЦ»). Сегодня специалисты предприятия совместно с представителями Минстроя РК провели контрольный выезд в район Большой Ялты, где сконцентрирована наиболее плотная застройка на склоновом рельефе, сообщила РИА Новости Крым директор ГАУ «КРЦ» Татьяна Горелова.

«Были исследованы несколько склонов и подпорных стен, состояние которых вызывало определенные опасения», – сообщила Горелова. На месте были опрошены жильцы домов, собраны необходимые данные, проведена разъяснительная работа с населением. Собеседница пояснила, что некоторые из собственников с недоверием относились к ранее запланированным работам по укреплению подпорных стен. Однако сейчас эти разногласия улажены, и в ближайшее время будут проведены необходимые работы, добавила глава ГАУ «КРЦ».

Кроме подпорных стен, на контроле предприятия также находятся дороги, берегоукрепительные сооружения и иные объекты, в районе которых могут развиться оползневые процессы. Горелова отметила, что проседание или деформация полотна или конструктивных элементов дороги не всегда обусловлена их наличием. По ее словам, подобные явления – следствие так называемого рабочего или эксплуатационного износа. К ним относятся, в том числе, проседания и вымывание подушки или грунта.

«Именно такая ситуация сложилась на участке дороги Гончарное – Ялта. Изначально было сделано предположение об оползне, но после исследования выяснилось, что обрушение участка подпорной стены и края проезжей части произошло из-за их износа», - продолжила Горелова.

Специалист пояснила, что подобные ситуации в Крыму регистрируются достаточно часто именно на старых дорогах. Все они находятся на контроле и постепенно ремонтируются. Исключить такие явления, не реконструировав дорогу с применением новых технологий строительства, невозможно. Еще один случай – это проседание дорожного полотна на недавно построенных или отремонтированных объектах. В таких случаях причины изучает комиссия. Если выявляется нарушение технологии строительства, к ремонту и восстановлению такого объекта в рамках гарантийных обязательств привлекается подрядчик, подчеркнула она.

После субботнего ливня специалисты ГАУ «КРЦ» также выезжали на объекты в Симферополе. Однако сообщения об оползнях не подтвердились, продолжает Горелова. В частности, на пересечении улиц Воровского и Ленина причиной проседания дороги стало вымывание грунта, а так называемый обвал подпорной стенки в реальности оказался износом бесхозного строения.

Подводя итог, директор ГАУ «КРЦ» заверила, что в общем ситуация с подвижками грунта по полуострова находится на контроле и не вызывает опасений: специалисты предприятия в оперативном режиме проверяют все поступающие от граждан сообщения, а также регулярно выезжают на сложные участки. Кроме того, власти региона понимают специфику проблемы и при необходимости изыскивают силы и средства для проведения ремонтных работ и реконструкции опасных объектов, заявила Горелова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте на деревьях поселился желтопузик. На полуострове благодаря мягкому климату весьма разнообразная фауна и флора.

Средиземноморский жук атакует розмариновые кусты в Севастополе. В Парке Победы жители Севастополя обнаружили нового вредителя — розмаринового жука (Chrysolina americana), который уничтожает зеленые побеги одноименного кустарника.

В Ялте чиновник администрации получил дело за вырубку деревьев. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Ялте против главного специалиста отдела департамента муниципального контроля.

Стало очень опасно: в Крыму наступил сезон ядовитого растения. В Крыму наступила пора цветения ясенца, который в народе известен как неопалимая купина.