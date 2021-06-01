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Чем опасно купание в Черном и Азовском морях
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Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.
Об этом сообщили в МЧС по РК.
«На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает отметки в 15-17 градусов. Купание в такой воде может пагубно отразиться на здоровье отдыхающих», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае переохлаждения, у пловца могут возникнуть судороги рук и ног. При первых симптомах недомогания необходимо немедленно выйти на берег, подчеркнули в ведомстве.
Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил купания, катания на лодках и маломерных судах, а также от неумения плавать. Кроме того, их причиной зачастую становится употребление спиртных напитков во время отдыха на пляже.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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