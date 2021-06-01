Чем опасно купание в Черном и Азовском морях

фото © Новости Крыма

Низкая температура воды у побережья Крыма может стать причиной несчастных случаев с купальщиками.

Об этом сообщили в МЧС по РК.

«На данный момент максимальная температура воды в Черном и Азовском морях достигает отметки в 15-17 градусов. Купание в такой воде может пагубно отразиться на здоровье отдыхающих», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае переохлаждения, у пловца могут возникнуть судороги рук и ног. При первых симптомах недомогания необходимо немедленно выйти на берег, подчеркнули в ведомстве.

Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил купания, катания на лодках и маломерных судах, а также от неумения плавать. Кроме того, их причиной зачастую становится употребление спиртных напитков во время отдыха на пляже.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину. В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.

С плато Демерджи в Крыму сняли двух москвичей. Крымским спасателям пришлось оказывать помощь двум туристам из Москвы, которые заблудились в горах под Алуштой, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Тонуть стали меньше: в Крыму подвели итоги купального сезона. В Крыму в купальный сезон 2020 года число происшествий на воде уменьшилось на 15% по сравнению со статистикой предыдущего года.

В Севастополе продолжаются поиски пропавшей месяц назад студентки. В Севастополе продолжаются поиски студентки, пропавшей 29 сентября во время морской прогулки.