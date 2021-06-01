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Власть

Аксенов не против «белорусского сценария» для Чубарова

12:35 вторник, 1 июня 2021
Аксенов не против «белорусского сценария» для Чубарова

В митинге 26.02.14 участвовали и Аксенов, и Чубаров | фото © krymsos.com

Глава Крыма Сергей Аксенов думает, что лидер Рефат Чубаров понесет «справедливое наказание».

Об этом он сегодня сказал журналистам.

«На мой взгляд, все равно справедливость восторжествует, так или иначе. У меня никаких сомнений: поймали же этого Протасевича, случайно – неслучайно, какая разница? Был герой, махал руками, всех призывал. Не успели прилететь – уже во всем признался… Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, к чему-то призывает, подстрекает и так далее. Все равно справедливость и необратимость процесса восторжествуют», – заявил Аксенов.

Он при этом уточнил, что «сажать самолет Чубаровым на борту в Крыму не собираются».

«Это не наш стиль. В данном случае есть международное право, и оно будет способствовать реализации справедливых, законных решений российских судов», – отметил глава Крыма.

Коллегия Верховного суда Крыма сегодня вынесла приговор по делу Чубарова об «организации массовых беспорядков». Он приговорен к шести годам лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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