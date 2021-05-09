ВМС США задержали судно с российским оружием

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Американский ракетный крейсер USS Monterey задержал в Аравийском море корабль без опознавательных знаков с партией оружия.

Ракетный крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. Позже на борту выявили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Инцидент произошел 6-7 мая, сообщает пятый флот ВМС США в Twitter.

Как сообщается, среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулеметов ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Согласно заявлению американских военных, захваченные материальные средства сейчас находятся на хранении у властей США в ожидании окончательной утилизации.

«После того, как весь незаконный груз был вывезен, судно было оценено на предмет мореходных качеств, и после допроса его экипаж был обеспечен едой и водой перед тем, как быть отпущен», - говорится в заявлении.

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