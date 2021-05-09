Власти помочь не могут: мэр Алушты о сборе средств для лечения девочки

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Галина Огнева опубликовала пост о благотворительном сборе средств для помощи девочке, упавшей с десятого этажа, и рассказала, почему крымские власти не помогают нуждающейся.

13-летней Антонине Березницкой из Алушты, получившей тяжелейшие травмы при падении с десятого этажа (многочисленные переломы, удаленная селезенка, ушибы печени, головного мозга и других органов), проведут необходимые хирургические операции благодаря финансовой помощи неравнодушных людей.

Глава алуштинской администрации Галина Огнева заявила, что деньги из бюджетов города или республики для оказания помощи нуждающейся власти выделить не могут.

Огнева опубликовала на своей странице в Facebook пост 26 апреля, призвав жителей Алушты оказать благотворительную финансовую помощь девочке. После этого ее обвинили в беспомощности: по мнению авторов телеграмм-канала «Планерка Крым», подобная публикация градоначальника - «новый уровень росписи в собственной беспомощности как чиновника».

«Поймите меня правильно, из бюджета мы можем выделить деньги только тогда, когда они пойдут по программе. У нас программный бюджет. По программе у нас есть оказание помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, но это в пределах тех документов, которые могут предоставить. В данном случае семья не проходит по параметрам. Я же обращалась к людям, которые хотят помочь. Из бюджета можно было бы выделить 10-20 тысяч рублей по программе - не более. Это совсем не та сумма, которая нужна», - рассказала Огнева.

По ее словам, в рамках благотворительной акции «Белый цветок» в Крыму удается собрать до полутора миллиона рублей, которые направляют на помощь детям, нуждающимся в медицинской помощи.

«Не дожидаясь сентября, когда проходит этот «Белый цветок», мы уже сейчас под эгидой акции дали объявление о сборе средств. Если из бюджета выделю этому ребенку, то… многие же дети нуждаются в помощи, это будет неправильно, несправедливо с моей стороны», - считает мэр Алушты.

Она добавила, что бабушка девочки звонила ей и благодарила за то, что люди откликнулись на призыв помочь.

«Девочку готовят к перевозке в Москву. Предстоит несколько операций. Все уже ждут, когда ее перевезут, и бабушка, и мама - все готовы ее сопровождать. Как только Москва, с учетом состояния здоровья девочки, будет готова ее принять, тогда и состоится перевозка», - заявила градоначальник.

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