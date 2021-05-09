Власти Крыма провели рейд по курортным городам

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В майские праздники сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам Крыма.

В ходе выездов сотрудники ведомства проверили объекты туристической сферы в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, в пгт. Черноморское и Бахчисарайском районе.

В ходе рейдов оценивалась состояние подготовки пляжей к купальному сезону – уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч. Техническая подготовка пляжей должна была быть обеспечена до майских праздников, полная к 1 июня. Также оценивались уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч.

По итогам рейдов выявлено, что отели и санатории дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве.

«Есть точечные замечания, которые тут же были устранены, либо были приняты в работу, но в целом все объекты туристической сферы работают над тем, чтобы обеспечить жителям и гостям Крыма качественный, комфортный и безопасный отдых»,- сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

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