Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +13
море +14

Власть

Власти Крыма провели рейд по курортным городам

10:57 воскресенье, 9 мая 2021
Власти Крыма провели рейд по курортным городам

фото © Новости Крыма

В майские праздники сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам Крыма.

В ходе выездов сотрудники ведомства проверили объекты туристической сферы в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, в пгт. Черноморское и Бахчисарайском районе.

В ходе рейдов оценивалась состояние подготовки пляжей к купальному сезону – уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч. Техническая подготовка пляжей должна была быть обеспечена до майских праздников, полная к 1 июня. Также оценивались уборка и вывоз мусора, благоустройство территорий, организация парковок к экскурсионным объектам, освещение пешеходных зон и проч.

По итогам рейдов выявлено, что отели и санатории дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве.

«Есть точечные замечания, которые тут же были устранены, либо были приняты в работу, но в целом все объекты туристической сферы работают над тем, чтобы обеспечить жителям и гостям Крыма качественный, комфортный и безопасный отдых»,- сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристам в Крыму предлагают пожить в железных контейнерах. В профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» обсуждают необычный вариант размещения в Крыму.

В Крыму начали массово отменять летние брони. Крымские отели начали массово отменять летние брони.

Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками». В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.

Путин приказал повысить «туристический потенциал Крыма». Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров России и органам высшей исполнительной власти до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала Крыма, а также малых городов России, «предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов».

Власть
Власти Крыма провели рейд по курортным городам

Власти Крыма провели рейд по курортным городам

В майские праздники сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма совместно с представителями администрации муниципальных образований провели мониторинговые рейды по курортным регионам Крыма.

Власть
Власти помочь не могут: мэр Алушты о сборе средств для лечения девочки

Власти помочь не могут: мэр Алушты о сборе средств для лечения девочки

Галина Огнева опубликовала пост о благотворительном сборе средств для помощи девочке, упавшей с десятого этажа, и рассказала, почему крымские власти не помогают нуждающейся.

Власть
В Алуште в море у центральной набережной плавают мусор и нечистоты

В Алуште в море у центральной набережной плавают мусор и нечистоты

В море у центральной набережной Алушты вблизи пляжной зоны плавают мусор и нечистоты, в том числе – возле «Ротонды», где продолжается капитальный ремонт ее фундамента.

Общество
Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

Штормовое предупреждение в Крыму: грозы и шквалистый ветер

Вечером 8 мая и утром 9 мая в Крыму ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации