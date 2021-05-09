В Симферополе неизвестные напали с ножом на 15-летнего спортсмена

В Симферополе неизвестные нанесли ножевые ранения несовершеннолетнему спортсмену.

Об этом сообщается в группе симферопольского спортивного клуба «Скиф» в «ВК».

По данным источника, нападение произошло 8 мая около 17:00 во дворе дома №17 по улице Тренева. Трое неизвестных напали на 15-летнего кикбоксера, воспитанника указанного клуба, нанеся ножевые ранения в живот и ногу. Сейчас парень находится в больнице.

«Артем Карлов - не просто спортсмен, он КМС, победитель Первенства Росси по кикбоксингу, выполнил норматив МС, отличный, не конфликтный парень», - говорится в сообщении. Сейчас разыскиваются очевидцы произошедшего.

Официальной информации пока что нет, подробности уточняются.

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