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Происшествия

В Симферополе легковушка сбила ребенка на велосипеде

17:02 воскресенье, 9 мая 2021
Симферополь

В Симферополе на территории микрорайона Каменка произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в «ВК».

Происшествие случилось в четверг, 6 мая, на 27-й улице, в районе 8-й остановки. По предварительным данным, мальчик катался на велосипеде и случайно попал под колеса автомобиля. Ребенок жив, его увезли на «скорой».

«Мальчик ехал на велосипеде... вывернулось колесо, выехал на встречку прям под машину... случайность», «Живу на этой улице и вижу, как носятся машины, кoнечно дорога новая, ровная, прямая, прям как взлетная полоса. Но это же наceленный пункт», - пишут в группе.

Официальной информации по данному ДТП пока что нет, подробности уточняются.

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