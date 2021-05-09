В Севастополе началось строительство новой подстанции скорой помощи

В районе Горпищенко в Севастополе появится новая подстанция № 1 Севастопольского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Она будет рассчитана на четыре бригады.

Об этом сообщил директор департамента капитального строительства. Илларион Гапицонов проинспектировал ход начала строительных работ.

«В конце декабря 2022 года на этом месте появится полноценная двухэтажная подстанция скорой медицинской помощи, которая будет оказывать круглосуточную высокотехнологичную помощь взрослому и детскому населению. На первом этаже будут расположены теплый бокс на четыре машины, бокс для мойки и дезинфекции машин, бокс с ямой для мелкого ремонта, комната отдыха водителей, гардеробные, диспетчерская и сопутствующие кладовые. На втором этаже – административные помещения, комнаты отдыха медицинского персонала», – рассказал Илларион Гапицонов.

С подрядчиком заключен контракт на сумму 177,9 млн рублей.

«Согласно проекту организации строительства в настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы, обустройство внутренних временных дорог и пункта мойки колес. В ближайшие несколько дней ждем от Гипроздрава откорректированную рабочую документацию и приступим к разработке котлована», – отметил директор по строительству компании-подрядчика Александр Зимин.

Проектом также предусмотрено благоустройство и озеленение территории.

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