В Севастополь вернули советский обычай

Подать заявление о регистрации ребенка и получить свидетельство о его рождении севастопольцы теперь могут прямо в родильном доме.

«Вручение свидетельства о рождении ребенка в родильном доме – это советская традиция, которая сегодня возобновлена. Мамы, которые уже получили свидетельства, отмечают, что процедура была очень удобной. Возможно, в перспективе к этой программе подключатся и социальные службы, чтобы оформление необходимых документов стало для родителей еще более быстрым», – прокомментировала нововведение заведующая роддомом № 1 Татьяна Шитик.

Предсказуемо, что молодые и будущие матери, которые находятся сейчас в роддоме, восприняли новость с радостью: с подачей документов в ЗАГС «окно» нужно уложиться в определенный срок, а именно он у молодых родителей самый непростой, к тому же надо постоянно находиться рядом с малышом. Теперь такой проблемы у молодых родителей не будет.

«Для подготовки свидетельства о рождении необходимо предоставить паспорта родителей, свидетельство о браке (при наличии), а также медицинское свидетельство о рождении ребенка. Документы принимают сотрудники отдела записи актов гражданского состояния: они приходят в родильный дом к мамам, которые изъявят желание быстро получить свидетельство о рождении», – разъяснили в правительстве.

В Севастополе в среднем рождается 10 детей в сутки. Сейчас работает только родильный дом № 1 в Стрелецкой бухте. В родильном доме № 2 завершается капитальный ремонт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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