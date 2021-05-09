Власть
В Севастополь вернули советский обычай
Подать заявление о регистрации ребенка и получить свидетельство о его рождении севастопольцы теперь могут прямо в родильном доме.
«Вручение свидетельства о рождении ребенка в родильном доме – это советская традиция, которая сегодня возобновлена. Мамы, которые уже получили свидетельства, отмечают, что процедура была очень удобной. Возможно, в перспективе к этой программе подключатся и социальные службы, чтобы оформление необходимых документов стало для родителей еще более быстрым», – прокомментировала нововведение заведующая роддомом № 1 Татьяна Шитик.
Предсказуемо, что молодые и будущие матери, которые находятся сейчас в роддоме, восприняли новость с радостью: с подачей документов в ЗАГС «окно» нужно уложиться в определенный срок, а именно он у молодых родителей самый непростой, к тому же надо постоянно находиться рядом с малышом. Теперь такой проблемы у молодых родителей не будет.
«Для подготовки свидетельства о рождении необходимо предоставить паспорта родителей, свидетельство о браке (при наличии), а также медицинское свидетельство о рождении ребенка. Документы принимают сотрудники отдела записи актов гражданского состояния: они приходят в родильный дом к мамам, которые изъявят желание быстро получить свидетельство о рождении», – разъяснили в правительстве.
В Севастополе в среднем рождается 10 детей в сутки. Сейчас работает только родильный дом № 1 в Стрелецкой бухте. В родильном доме № 2 завершается капитальный ремонт.
В тексте использованы материалы: Форпост
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